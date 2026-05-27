Intelligenza artificiale e quantum computing | al Castello di Arechi la terza edizione di EnableX

Notizia in breve

Il 17 giugno, al Castello di Arechi, si tiene la terza edizione di EnableX, un evento dedicato alle tecnologie emergenti come intelligenza artificiale e quantum computing. La manifestazione coinvolge rappresentanti di imprese, istituzioni e centri di ricerca, che si riuniscono per discutere delle applicazioni e degli sviluppi di queste innovazioni. La location storica di Salerno fa da sfondo a un incontro che approfondisce i legami tra tecnologia e settori pubblici e privati.