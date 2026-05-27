Intelligenza artificiale e quantum computing | al Castello di Arechi la terza edizione di EnableX

Da salernotoday.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il 17 giugno, al Castello di Arechi, si tiene la terza edizione di EnableX, un evento dedicato alle tecnologie emergenti come intelligenza artificiale e quantum computing. La manifestazione coinvolge rappresentanti di imprese, istituzioni e centri di ricerca, che si riuniscono per discutere delle applicazioni e degli sviluppi di queste innovazioni. La location storica di Salerno fa da sfondo a un incontro che approfondisce i legami tra tecnologia e settori pubblici e privati.

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Il 17 giugno il Castello di Arechi a Salerno ospita la terza edizione di EnableX, meeting annuale dedicato al rapporto tra tecnologie emergenti, impresa, istituzioni e ricerca. L'evento è organizzato da Warian SRL, PMI innovativa campana attiva nelle infrastrutture digitali, con il patrocinio del. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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