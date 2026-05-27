Intelligenza artificiale e quantum computing | al Castello di Arechi la terza edizione di EnableX
Il 17 giugno, al Castello di Arechi, si tiene la terza edizione di EnableX, un evento dedicato alle tecnologie emergenti come intelligenza artificiale e quantum computing. La manifestazione coinvolge rappresentanti di imprese, istituzioni e centri di ricerca, che si riuniscono per discutere delle applicazioni e degli sviluppi di queste innovazioni. La location storica di Salerno fa da sfondo a un incontro che approfondisce i legami tra tecnologia e settori pubblici e privati.
Il 17 giugno il Castello di Arechi a Salerno ospita la terza edizione di EnableX, meeting annuale dedicato al rapporto tra tecnologie emergenti, impresa, istituzioni e ricerca. L'evento è organizzato da Warian SRL, PMI innovativa campana attiva nelle infrastrutture digitali, con il patrocinio del. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
Quantum Threat: Is Your AI Built on Sand
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