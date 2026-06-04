PanSec la terza edizione si chiude tra entusiasmo e sorrisi
La terza edizione di PanSec si è conclusa il 2 giugno a Fanano, dopo aver avuto inizio il 31 maggio. L’evento, un cicloturistico non competitivo, ha visto partecipanti arrivare con abbracci, strette di mano e sorrisi. Durante i tre giorni, ciclisti di diverse provenienze hanno pedalato lungo il percorso, condividendo momenti di convivialità e entusiasmo. La manifestazione si è svolta interamente nel territorio di Fanano, con tappe e incontri lungo il tragitto.
Abbracci, pacche sulle spalle, strette di mano e tanti sorrisi all’arrivo di PanSec, l’evento cicloturistico non competitivo che, partito domenica 31 maggio da Fanano, si è concluso martedì 2 giugno a Fanano. Iscriviti al canale Whatsapp di ModenaTodayNella terza edizione i cinquanta partecipanti. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
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