PanSec la terza edizione si chiude tra entusiasmo e sorrisi

Notizia in breve

La terza edizione di PanSec si è conclusa il 2 giugno a Fanano, dopo aver avuto inizio il 31 maggio. L’evento, un cicloturistico non competitivo, ha visto partecipanti arrivare con abbracci, strette di mano e sorrisi. Durante i tre giorni, ciclisti di diverse provenienze hanno pedalato lungo il percorso, condividendo momenti di convivialità e entusiasmo. La manifestazione si è svolta interamente nel territorio di Fanano, con tappe e incontri lungo il tragitto.