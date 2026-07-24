I muri imbrattati davanti al Circo Massimo, uno dei punti più visitati e panoramici della capitale, sono stati segnalati come un esempio di degrado che coinvolge anche zone centrali e turistiche. La rappresentante di un quartiere ha commentato che non rispettare la città in questo modo è indegno. La questione riguarda non solo le periferie, ma anche aree di grande valore storico e culturale, dove il vandalismo si manifesta sui muri e sulle strutture pubbliche.

Chi crede che il degrado sia solo roba da periferie o borgate abbandonate alla criminalità si sbaglia di grosso. Il problema dei muri imbrattati arriva fino al Circo Massimo, proprio davanti a uno dei punti panoramici più belli della Capitale, nel cuore della Grande Bellezza. E la conferma arriva dai dati diffusi dal Campidoglio, secondo cui — da maggio a luglio di quest’anno — il maggior numero di segnalazioni e richieste di cancellazioni di scritte vandaliche risulta arrivato dal I Municipio: sono il 22,3 per cento di quelle ricevute in totale dai 15 Municipi capitolini. Sarà perché le zone centrali sono tra le aree più frequentate (e... 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

© Roma.corriere.it - Muri imbrattati vista Circo Massimo, Lorenza Bonaccorsi (Municipio I): «Indegno non rispettare la città»

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