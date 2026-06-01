Graffiti Lepore | I privati puliscano muri e vetrine imbrattati

A Bologna, i muri, le vetrine e le saracinesche delle zone più frequentate del centro storico sono coperti da graffiti, tag e scritte. Il sindaco invita i proprietari privati a intervenire, chiedendo di pulire le superfici imbrattate. La città rimane alle prese con il problema delle scritte sui muri, in particolare nelle aree più frequentate, dove l’impatto visivo è più evidente.

Bologna continua a fare i conti con graffiti, tag e scritte che imbrattano muri, colonne, saracinesche e vetrine, soprattutto nelle zone più frequentate del centro storico. E ora il Comune torna a chiedere un maggiore coinvolgimento dei privati nella lotta al degrado urbano. Il sindaco Matteo. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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