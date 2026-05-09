Elezioni muri imbrattati come 40 anni fa
Nelle ultime ore, i muri del torrente Catarratti sono stati ricoperti di scritte elettorali, riproponendo scene che ricordano quelle di 40 anni fa. Il consigliere del Terzo Quartiere ha espresso il suo disappunto, evidenziando come nel 2026 si continuino a usare affissioni cartacee, simili a quelle di un passato lontano. La situazione ha suscitato reazioni tra i residenti e gli esponenti politici locali.
Sono stati imbrattati da scritte elettorali i muri del torrente Catarratti. Il consigliere del Terzo Quartiere Alessandro Geraci scrive: "Io davvero non comprendo! Nel 2026 nell'era del digitale, ancora si ricorre alle affissioni elettorali cartacee stile "Don Camillo e Peppone" tappezzando.🔗 Leggi su Messinatoday.it
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