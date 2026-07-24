Una donna di 24 anni è morta mercoledì sera in una palestra di via Casorezzo, dopo essersi accasciata durante l’attività fisica. Alle 20.15 circa, ha avuto un arresto cardiaco. A circa 150 metri dal luogo dell’incidente si trovava un defibrillatore, ma non è stato utilizzato. La vittima è stata soccorsa sul posto, ma nonostante i tentativi di rianimazione, è deceduta.

Stava praticando attività fisica mercoledì sera nella palestra di via Casorezzo, quando si è accasciata per un malore. Poco dopo le 20 una ventiquattrenne ha avuto un arresto cardiaco. I presenti hanno lanciato l’allarme al 118 e, assistiti telefonicamente dall’operatore Areu, hanno avviato il massaggio cardiaco. In pochi minuti sono arrivati sul posto l’ambulanza della Croce Rossa e l’automedica, che hanno avviato il protocollo di rianimazione avanzata e poi trasportato la ragazza al Pronto soccorso di Legnano dove i medici non hanno potuto fare nulla per salvarla. La ragazza è deceduta. A 150 metri dalla palestra però era presente un potenziale soccorritore dotato di Dae. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Muore in palestra a 24 anni: "A 150 metri un defibrillatore. Avrebbero potuto salvarla"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

¡EL REY HA VUELTO! Márquez ya está a solo 18 puntos del liderato | Duralavita

Notizie e thread social correlati

Vávra critica Ubisoft: «Avrebbero potuto realizzare 10 giochi delle dimensioni di Kingdom Come all’anno»Daniel Vávra, noto per aver co-fondato Warhorse Studios e aver lavorato a Kingdom Come: Deliverance, ha criticato Ubisoft, affermando che avrebbe...

Gaia morta a 24 anni durante l’estrazione del dente, a processo 3 dentisti: “Non hanno usato il defibrillatore”Tre dentisti di Petrignano di Assisi sono stati citati in giudizio dopo la morte di una donna di 24 anni durante un’estrazione del dente.

Temi più discussi: Dramma in palestra a Terni, colpito da malore mentre fa ginnastica: muore a 65 anni; Malore in palestra a Parabiago: muore una ragazza di soli 24 anni; Terni, malore mentre fa spinning: 64enne muore in palestra -; Parabiago, arresto cardiaco in palestra: 24enne muore nonostante il massaggio cardiaco.

Ragazza di 24 anni muore in palestra a Parabiago dopo un arresto cardiacoSulla vicenda è intervenuto nella giornata di giovedì 23 luglio Mirco Jurinovich, presidente onorario dell’associazione 60mila Vite da Salvare Alto Milanese, che ha richiamato l’attenzione sull’applic ... laprovinciadivarese.it

Malore in palestra a Parabiago: muore una ragazza di soli 24 anniLa giovane è stata trasportata in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale di Legnano. Ma non c'è stato niente da fare ... legnanonews.com