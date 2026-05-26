Daniel Vávra, noto per aver co-fondato Warhorse Studios e aver lavorato a Kingdom Come: Deliverance, ha criticato Ubisoft, affermando che avrebbe potuto sviluppare dieci giochi delle dimensioni di Kingdom Come ogni anno. La dichiarazione è stata pubblicata senza ulteriori dettagli sul contesto o sulle motivazioni. Vávra ha evidenziato la differenza tra le capacità di sviluppo di Ubisoft e le potenzialità di produzione di altri studi.

Daniel Vávra, un nome che a più suonerà familiare per la serie Kingdom Come: Deliverance e per aver co-fondato Warhorse Studios. Nelle ultime ore è apparso tra le notizie online e no, non c’entrano videogiochi. La ragione, infatti, ha a che vedere con una “critica” diretta a Ubisoft e alle modalità adottate dall’azienda per gestire il proprio team di sviluppo. Tutto è partito a seguito dei recenti bilanci -che evidenziano una perdita di 1,3 miliardi durante l’attuale anno fiscale- e a una nuova ondata di licenziamenti. Vávra, in merito a ciò, ha espresso la propria opinione sui social. Vávra prende di mira Ubisoft, ma qual è stata la critica che ha mosso?. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Vávra critica Ubisoft: «Avrebbero potuto realizzare 10 giochi delle dimensioni di Kingdom Come all’anno»

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