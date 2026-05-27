Tre dentisti di Petrignano di Assisi sono stati citati in giudizio dopo la morte di una donna di 24 anni durante un’estrazione del dente. La paziente è deceduta subito dopo aver ricevuto l’anestesia per l’estrazione di un molare. Secondo l’accusa, i medici non avrebbero utilizzato il defibrillatore durante l’intervento. Il processo è stato avviato per chiarire le responsabilità.

I tre dentisti di Petrignano di Assisi, accusati della morte della 24enne Gaia Pagliuca avvenuta dopo l’anestesia per l’estrazione di un molare, andranno a processo. Per l'accusa: "Le sarebbe stato somministrato sei fiale di anestetico in violazione delle linee guida internazionali". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Temi più discussi: Gaia morta a 24 anni durante l'estrazione del dente, a processo 3 dentisti: Non hanno usato il defibrillatore; Gaia morta dopo l’anestesia: per i tre dentisti ci sarà il processo -; Assisi, Gaia morta dopo l’anestesia per togliere un dente: tre dentisti a processo; Gaia Pagliuca morta a 23 anni dopo l'estrazione di un dente: tre medici a giudizio.

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