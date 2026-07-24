La Commissione europea ha inflitto a Google una multa di 890 milioni di euro, divisa tra il motore di ricerca e il Play Store. La sanzione deriva da accuse sulla gestione dei risultati di ricerca e sulle regole imposte agli sviluppatori sulla piattaforma. Google ha 60 giorni di tempo per adeguarsi alle nuove normative. La decisione rappresenta una delle multe più alte mai comminate a una grande piattaforma digitale dall’UE.

La multa Ue a Google segna un nuovo capitolo nel confronto tra Bruxelles e le grandi piattaforme digitali. La Commissione europea ha deciso due sanzioni per un totale di 890 milioni di euro, contestando al gruppo di Mountain View il modo in cui ha gestito i risultati di ricerca e le regole imposte agli sviluppatori sul Play Store. È la cifra più alta mai applicata finora con il nuovo regolamento europeo.Multa Ue a Google: le due sanzioni decise da BruxellesLa multa Ue a Google si divide in due provvedimenti distinti. Il primo, da 460 milioni di euro, riguarda il funzionamento del motore di ricerca. Il secondo, da 430 milioni di euro, colpisce le pratiche adottate all'interno del Play Store verso chi sviluppa applicazioni. 🔗 Leggi su Scuolalink.it

Segui gli aggiornamenti su Google.

© Scuolalink.it - Multa Ue a Google: sanzioni record da 890 milioni per il motore di ricerca e per il Play Store, 60 giorni per mettersi in regola

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Google sotto attacco: la fine del monopolio Android in Europa

Notizie e thread social correlati

Ue, maxi multa da 890 milioni a Google: nel mirino Search e Play StoreLa Commissione europea ha inflitto a Google una multa da 890 milioni di euro per pratiche scorrette nel Search e nel Play Store.

Maxi multa da 890 milioni a Google, nel mirino Search e Play StoreLa Commissione europea ha multato Google per 890 milioni di euro, contestando pratiche scorrette su Search e Play Store.

Temi più discussi: Google multata dall'Ue: 890 milioni di euro per violazione del Digital Markets Act; Maxi multa da 890 milioni a Google. La sanzione dell'Ue, nel mirino Search e Play Store; Maxi multa Ue di 890 milioni a Google: nel mirino Search e Play Store; Ue: maxi multa da 890 milioni a Google, viola il Digital Markets Act.

Maxi multa Ue da 890 milioni a Google, nel mirino #Search e #PlayStore Il punto di @BriganContraria #ANSAEuropa #Google ansa.it/europa/notizie… x.com

Ue multa Google per 890 milioni di euro: sanzionati Search e Play StoreLa Commissione Ue infligge a Google una multa da 890 milioni di euro per violazione del Digital Markets Act. Cosa è successo ... businesspeople.it

Maxi multa Ue da 890 milioni a Google, nel mirino Search e Play StoreLa Commissione europea ha adottato due decisioni di non conformità nei confronti di Google nel quadro della legge sui mercati digitali (Dma), infliggendo due multe per un totale di ... ilmessaggero.it