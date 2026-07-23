Maxi multa da 890 milioni a Google nel mirino Search e Play Store
La Commissione europea ha multato Google per 890 milioni di euro, contestando pratiche scorrette su Search e Play Store. Le decisioni di non conformità riguardano violazioni delle norme antitrust e sono state adottate il 23 luglio 2026. La multa si basa su comportamenti ritenuti discriminatori e restrittivi nei confronti di concorrenti nel mercato delle app e dei motori di ricerca. Google ha ricevuto un termine per adeguarsi alle richieste delle autorità europee.
Bruxelles, 23 luglio 2026 - La Commissione europea ha adottato due decisioni di non conformità nei confronti di Google nel quadro della legge sui mercati digitali (Dma), infliggendo due multe per un totale di 890 milioni di euro: 460 milioni per aver favorito i propri servizi nei risultati di Google Search e 430 milioni per aver imposto restrizioni agli sviluppatori di app su Google Play nell'indirizzare gli utenti verso canali di acquisto alternativi, spesso più economici. Mountain View ha 60 giorni di tempo per conformarsi alle decisioni dell'esecutivo Ue, altrimenti rischia sanzioni periodiche fino al 5% del suo fatturato globale totale. ... 🔗 Leggi su Quotidiano.net
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