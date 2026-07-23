maxi multa da 890 milioni a google nel mirino search e play store

Notizia in breve

La Commissione europea ha multato Google per 890 milioni di euro, contestando pratiche scorrette su Search e Play Store. Le decisioni di non conformità riguardano violazioni delle norme antitrust e sono state adottate il 23 luglio 2026. La multa si basa su comportamenti ritenuti discriminatori e restrittivi nei confronti di concorrenti nel mercato delle app e dei motori di ricerca. Google ha ricevuto un termine per adeguarsi alle richieste delle autorità europee.