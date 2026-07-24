MrBeast si è sposato con Thea Booysen in una cerimonia segreta ai Caraibi, in un resort esclusivo. La coppia ha invitato circa 70 persone, servendo un menù a base di sushi, wagyu e pesce. La cerimonia si è svolta lontano dalle telecamere e senza annunci pubblici, in un luogo che richiama le scene di un film.

Il re di YouTube è convolato a nozze e lo ha fatto nel modo più “MrBeast” possibile: in gran segreto, lontano dalle telecamere che di solito lo seguono ovunque, e in una location che sembra uscita da un film. Jimmy Donaldson, 28 anni, il creator più seguito al mondo con oltre 500 milioni di iscritti, ha sposato la fidanzata storica Thea Booysen, content creator e gamer sudafricana, anche lei 28enne. Jimmy Donaldson, in arte MrBeast, è oggi lo youtuber più seguito al pianeta, con oltre 500 milioni di iscritti sul suo canale principale, ai quali si sommano quasi 200 milioni di follower distribuiti tra i suoi canali “satellite”, da MrBeast Gaming a Beast Reacts. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Segui gli aggiornamenti su YouTube.

© Ilfattoquotidiano.it - MrBeast ha sposato Thea Booysen: le nozze segrete del re di YouTube in un resort esclusivo ai Caraibi, agli appena 70 invitati il menù di sushi, wagyu e portate di pesce

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Mr.Beast Married Thea Booysen, Chris and Nia from Streamers University Engaged Fetty Wap & Alexis

Notizie e thread social correlati

Chi è Grace Raccah, la donna che ha sposato Rudy Zerbi: le nozze segrete e la storia lontana dai riflettoriRudy Zerbi ha celebrato un matrimonio segreto con una donna di nome Grace Raccah.

Leggi anche: Nuova gestione per il ristorante del circolo velico: dal menù di carne e pesce agli eventi estivi

Argomenti più discussi: MrBeast, il re di YouTube, si è sposato.; Il matrimonio di MrBeast; A partire dal 24 luglio, l'ondata di caldo nel Vietnam centrale mostra segni di attenuazione.; I commando della Marina competono in eccezionali attività per gruppi giovanili.

YouTuber MrBeast sposa la sua fidanzata di lunga data Thea Booysen, la coppia condivide foto da sogno reddit

Il matrimonio intimo di MrBeast, lo youtuber più seguito al mondo: cerimonia su un’isola privata ai CaraibiLa cerimonia si è svolta su un’isola privata dei Caraibi, preceduta da una settimana di festeggiamenti ... msn.com