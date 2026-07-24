MrBeast ha sposato Thea Booysen | le nozze segrete del re di YouTube in un resort esclusivo ai Caraibi agli appena 70 invitati il menù di sushi wagyu e portate di pesce
MrBeast si è sposato con Thea Booysen in una cerimonia segreta ai Caraibi, in un resort esclusivo. La coppia ha invitato circa 70 persone, servendo un menù a base di sushi, wagyu e pesce. La cerimonia si è svolta lontano dalle telecamere e senza annunci pubblici, in un luogo che richiama le scene di un film.
Il re di YouTube è convolato a nozze e lo ha fatto nel modo più “MrBeast” possibile: in gran segreto, lontano dalle telecamere che di solito lo seguono ovunque, e in una location che sembra uscita da un film. Jimmy Donaldson, 28 anni, il creator più seguito al mondo con oltre 500 milioni di iscritti, ha sposato la fidanzata storica Thea Booysen, content creator e gamer sudafricana, anche lei 28enne. Jimmy Donaldson, in arte MrBeast, è oggi lo youtuber più seguito al pianeta, con oltre 500 milioni di iscritti sul suo canale principale, ai quali si sommano quasi 200 milioni di follower distribuiti tra i suoi canali “satellite”, da MrBeast Gaming a Beast Reacts. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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