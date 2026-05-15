Nuova gestione per il ristorante del circolo velico | dal menù di carne e pesce agli eventi estivi
Il ristorante del Circolo Velico di Lido di Classe ha una nuova gestione. Manuel Grassi, già noto per il suo locale a San Bartolo, ha preso in mano la gestione del bar e del ristorante. La proposta culinaria comprende piatti di carne e pesce, mentre la stagione estiva prevede anche eventi dedicati agli ospiti. La gestione di Grassi ha preso il via con l’obiettivo di offrire un’offerta rinnovata e coinvolgente per i frequentatori del circolo.
Manuel Grassi, già attivo con il locale “Margarita alla Terza” a San Bartolo, inaugura la stagione estiva con una nuova gestione: da quest’anno, sarà infatti alla guida del bar e ristorante del Circolo Velico di Lido di Classe.La struttura, che può accogliere fino a 150 coperti, propone un menù. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
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