Rudy Zerbi ha celebrato un matrimonio segreto con una donna di nome Grace Raccah. La cerimonia si è svolta senza annunci pubblici, con un rito riservato e senza dettagli diffusi sui partecipanti. Zerbi ha confermato di essere innamorato della sua compagna e ha condiviso alcune informazioni sull’abito della sposa. La coppia ha mantenuto un basso profilo, evitando di rendere pubblici i momenti dell’evento.

Il coach di Amici sorprende tutti con il matrimonio blindato, il rito e l’abito della sposa: “Sono innamorato di lei”. Nozze lontane dalle telecamere, pochissimi dettagli pubblici e una sola foto condivisa sui social con una data e un cuore. Così Rudy Zerbi ha scelto di confermare quello che da ore circolava come indiscrezione: il matrimonio con Grace Raccah. A lanciare la notizia era stato il giornalista Gabriele Parpiglia attraverso la sua newsletter, pubblicando alcuni scatti della cerimonia celebrata domenica 10 maggio. Le nozze sono state celebrate alle porte di Roma con rito ebraico, una scelta fatta per rispettare le origini della sposa.🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Chi è Grace Raccah, la donna che ha sposato Rudy Zerbi: le nozze segrete e la storia lontana dai riflettori

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RUDY ZERBI SI È SPOSATO IN SEGRETO! LE FOTO DEL MATRIMONIO CON GRACE RACCAH

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