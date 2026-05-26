cordoglio per la scomparsa di bellini

È morto ieri all’età di 86 anni Mauro Bellini. La notizia ha suscitato cordoglio tra quanti lo conoscevano. La scomparsa è stata annunciata senza ulteriori dettagli sulle cause o sulle circostanze.

Cordoglio per la scomparsa di Mauro Bellini (nella foto), che si è spento ieri all’età di 86 anni. "Figura molto conosciuta e stimata – dicono Giulio Gennari e Gabriella Orlando, rispettivamente presidente e direttrice di Confcommercio –, Bellini, nella zona di Rispescia-Alberese, è stato per decenni un punto di riferimento silenzioso ma fondamentale per la vita quotidiana del territorio, lasciando un segno autentico fatto di lavoro, dedizione e umanità. Storico fornaio, ha legato il suo nome alla tradizione del pane e dei gesti semplici che, giorno dopo giorno, costruiscono comunità. La sua attività nasce ad Alberese, dove la famiglia avvia il primo forno, per poi trasferirsi dopo circa sei anni a Rispescia, luogo che diventerà la sua casa e il centro della sua vita professionale e familiare. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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