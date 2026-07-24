Due arresti e la scoperta di una serie di rapine sono il risultato di un’operazione della Polizia di Stato nelle vie della movida del quartiere San Lorenzo, a Roma. Due giovani, complici tra loro, sono stati fermati e riconosciuti come autori di due rapine avvenute a breve distanza l’una dall’altra, entrambe messe in atto con la scusa di chiedere spiccioli per acquistare sigarette. La dinamica delle rapine Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, i fatti si sono svolti nel cuore della notte tra le strade del quartiere San Lorenzo, zona nota per la vivace vita notturna della capitale. I due giovani, ora indagati, sono stati arrestati con l’accusa di rapina in concorso ai danni di due coetanei. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Movida violenta a Roma, rapine in serie con la scusa delle sigarette: due giovani arrestati, come agivano

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