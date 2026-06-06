Quattro giovani, due dei quali minorenni, sono stati arrestati nell’ambito di un’indagine sulle rapine ai cittadini bengalesi a San Gennaro Vesuviano. Le forze dell’ordine hanno applicato misure cautelari dopo aver raccolto elementi su diversi colpi messi a segno nel territorio. Le rapine sono state denunciate da alcune vittime, e le indagini sono ancora in corso per accertare eventuali altri episodi.

Quattro giovani, due dei quali minorenni, sono stati raggiunti da misure cautelari nell'ambito di un'indagine su una serie di rapine commesse ai danni di cittadini bengalesi nel territorio di San Gennaro Vesuviano. L'operazione, eseguita dai Carabinieri della Stazione di San Gennaro Vesuviano con il supporto della Compagnia di Nola, è scattata su disposizione del Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Nola, su richiesta della Procura della Repubblica. Tra i destinatari dei provvedimenti figurano due 17enni, un 23enne e un 24enne, ritenuti gravemente indiziati di aver preso parte a numerosi episodi criminali avvenuti tra gennaio e febbraio 2026. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, i due giovani avrebbero agito tra gennaio e febbraio 2026 insieme a due minorenni. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Rapine ai cittadini bengalesi a San Gennaro Vesuviano: arrestati quattro giovani, tra loro due minorenni

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