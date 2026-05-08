Taranto rapine nei supermercati con maschere di carnevale | arrestati due pregiudicati come agivano

Da virgilio.it 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Taranto, due persone già note alle forze dell'ordine sono state arrestate con l'accusa di aver messo a segno rapine in supermercati, indossando maschere di carnevale e armate. Durante le operazioni, sono stati individuati anche un tentato furto in un centro benessere e altri episodi simili. Le indagini hanno portato all’arresto dei due soggetti, ritenuti responsabili di questi episodi.

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Due pregiudicati sono stati arrestati a Taranto con l’accusa di rapina aggravata in concorso. I due uomini, rispettivamente di 46 anni e 41 anni, sono ritenuti responsabili di due rapine ai danni di supermercati e di un tentato furto in un centro benessere. L’ordinanza di custodia cautelare è stata emessa dal GIP presso il Tribunale di Taranto su richiesta della Procura. Gli arresti sono stati eseguiti dalla Polizia di Stato. Le indagini e l’arresto dei sospettati Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, le indagini sono state condotte dal personale dell’UPGSP sotto il costante coordinamento della Procura di Taranto. Gli...🔗 Leggi su Virgilio.it

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