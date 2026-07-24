Durante una perquisizione a Cosenza, un ragazzo è morto. Un avvocato ha commentato che con una persona così fragile sarebbero state necessarie altre precauzioni. Ha anche sottolineato la necessità di valutare l’adeguatezza delle regole di intervento delle forze dell’ordine in situazioni di vulnerabilità.

“Serve una riflessione sull’ adeguatezza delle regole di intervento delle forze dell’ordine in contesti di particolare fragilità”. È la riflessione dell’avvocato Osvaldo Rocca, legale della famiglia di Mohamed Amin Bessioud, il 25enne di origine tunisina e cittadino italiano morto dopo essersi lanciato dal balcone della propria abitazione a Cosenza durante una perquisizione dei carabinieri. Secondo il legale, è necessario fare piena luce sulla gestione dell’intervento. “Il ragazzo era visibilmente agitato, tremava e piangeva, e veniva già da un precedente tentativo di suicidio. In quel momento sarebbe stato necessario adottare cautele diverse, come avvisare i sanitari del 118 o far entrare la madre per farlo calmare”, sostiene Rocca. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Segui gli aggiornamenti su Cosenza.

© Ilfattoquotidiano.it - Morto durante perquisizione a Cosenza, l’avvocato: “Con un ragazzo così fragile servivano altre cautele”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Cosenza, si getta dal balcone durante una perquisizione in casa: morto 25enneDurante una perquisizione in casa, un giovane di 25 anni si è lanciato dal balcone al terzo piano di un edificio.

Mohamed Amin Bessioud morto a Cosenza durante la perquisizione, giù dalla finestra: madre accusa i carabinieriUn ragazzo di 25 anni è morto a Cosenza dopo essersi lanciato da un balcone durante una perquisizione dei carabinieri.

Temi più discussi: Cosenza: 25enne muore dopo essersi lanciato, ammanettato, dal balcone durante una perquisizione; Giù dal balcone durante una perquisizione, muore un 25enne; Cosenza, si getta dal balcone durante una perquisizione in casa: morto 25enne; Fakir, gli investigatori perquisiscono la casa del 42enne: sentito il cugino.

LaSiritide - #news #Italia 23/07/2026 - Cosenza. Si lancia dal balcone durante una perquisizione: morto 25enne, indaga la Procura lasiritide.it/out.php?artico… x.com

Venticinquenne morto a Cosenza, il legale della famiglia della vittima: Le regole di intervento sono adeguate?Serve una riflessione sull'adeguatezza delle regole di intervento delle forze dell’ordine in contesti di particolare fragilità: il ragazzo era visibilmente agitato, tremava e piangeva, e veniva già d ... cosenza.gazzettadelsud.it

Mohamed Amin Bessioud morto a Cosenza durante la perquisizione, giù dalla finestra: madre accusa i carabinieriUn ragazzo di 25 anni, Mohamed Amin Bessioud, è morto a Cosenza dopo essersi lanciato dal balcone durante un controllo dei carabinieri ... virgilio.it