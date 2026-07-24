Un ragazzo di 25 anni è morto a Cosenza dopo essersi lanciato da un balcone durante una perquisizione dei carabinieri. La madre ha accusato le forze dell’ordine, senza ulteriori dettagli sulle circostanze dell’intervento. L’episodio segue un caso simile avvenuto a Bologna, dove una morte durante un’operazione delle forze dell’ordine ha attirato attenzione. Non sono stati forniti altri dettagli sulla dinamica o sulle motivazioni del gesto.

Dopo Bologna, un altro caso di una morte durante un intervento delle forze dell’ordine. È accaduto a Cosenza, dove un ragazzo di 25 anni, Mohamed Amin Bessioud, è morto dopo essersi lanciato dal balcone durante una perquisizione dei carabinieri. Il giovane era agli arresti domiciliari e i militari stavano effettuando un controllo di prassi sul rispetto della misura. La madre conferma la dinamica ma accusa i carabinieri, affermando che il figlio si “sentiva tormentato” dai carabinieri. Mohamed Amin Bessioud morto a Cosenza Un ragazzo di 25 anni, Mohamed Amin Bessioud, è morto a Cosenza dopo essersi buttato dal balcone di casa durante una perquisizione dei carabinieri. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Mohamed Amin Bessioud morto a Cosenza durante la perquisizione, giù dalla finestra: madre accusa i carabinieri

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Morto un ragazzo durante una perquisizione, si è gettato dal balcone

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