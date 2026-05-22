Trovato morto in casa dopo una festa | aveva 40 anni

Un uomo di 40 anni è stato trovato morto domenica mattina all’interno di un’abitazione nel territorio comunale di Lusevera. La vittima si trovava nella casa come ospite dopo aver partecipato a una festa la sera precedente. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine, che hanno avviato le indagini per chiarire le cause del decesso. Al momento, non sono stati resi noti dettagli sullo stato della scena o eventuali elementi che possano aiutare a ricostruire quanto accaduto.

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