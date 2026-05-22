Trovato morto in casa dopo una festa | aveva 40 anni
Un uomo di 40 anni è stato trovato morto domenica mattina all’interno di un’abitazione nel territorio comunale di Lusevera. La vittima si trovava nella casa come ospite dopo aver partecipato a una festa la sera precedente. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine, che hanno avviato le indagini per chiarire le cause del decesso. Al momento, non sono stati resi noti dettagli sullo stato della scena o eventuali elementi che possano aiutare a ricostruire quanto accaduto.
Una serata di festa finita in tragedia. Federico Goi, 40 anni, è stato trovato morto domenica mattina all’interno di un’abitazione che si trova nel territorio comunale di Lusevera, dove si trovava come ospite. Secondo quanto emerso finora, l’uomo era in un letto della casa in cui, nelle ore. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
Abbiamo EVOCATO uno SPIRITO in una CASA INFESTATA! (Non dovevamo farlo)
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