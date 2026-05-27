Howard Storm, noto per aver diretto la sitcom di successo ‘Mork & Mindy’, è morto a 94 anni per cause naturali nella sua casa di Beverly Hills. Ex comico stand-up statunitense, Storm ha lavorato in diverse produzioni televisive durante la sua carriera. La notizia è stata confermata da fonti vicine alla famiglia. La sua scomparsa è avvenuta in modo naturale.

(Adnkronos) – Howard Storm, regista di numerose sitcom di successo ed ex comico stand-up statunitense, è morto all’età di 94 anni per cause naturali nella sua casa di Beverly Hills. Nato a New York l'11 dicembre 1931, Storm aveva iniziato la sua carriera nel mondo dello spettacolo come cabarettista, per poi passare alla regia televisiva. L'articolo È morto Howard Storm, il regista di ‘Mork & Mindy’: aveva 94 anni proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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