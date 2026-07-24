morti sul lavoro due casi in poche ore a roma e a nuoro

Nelle ultime ore si sono verificati due decessi sul lavoro, uno a Roma e uno a Nuoro. A Roma, un operatore di 18 anni è stato colpito alla testa dalle forche di un muletto mentre lavorava in un impianto di stoccaggio. A Nuoro, un altro lavoratore è morto all’alba, ma i dettagli sull’incidente non sono stati ancora resi noti. Entrambi i casi sono stati segnalati alle autorità competenti.

Roma, 24 luglio 2026 – Stava lavorando in un impianto di stoccaggio quando è stato colpito alla testa dalle forche di un muletto. La morte di un operaio di 18 anni in provincia di Nuoro, avvenuta oggi all’alba, segue di poche ore un altro decesso sul luogo di lavoro. Ieri pomeriggio, un uomo di 47 anni aveva perso la vita dopo essere rimasto schiacciato da una macchina spazzatrice a Roma durante un intervento di manutenzione. L’incidente a Oniferi. L’operaio 18enne - Fabrizio Pittalis il suo nome – è rimasto coinvolto in un grave incidente nell'impianto di stoccaggio e trattamento rifiuti nella località di S'Infurcau, nel territorio di Oniferi (Nuoro). 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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