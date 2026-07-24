Nelle ultime 24 ore si sono verificati due incidenti mortali sul lavoro, uno nel Nuorese e uno a Roma. A Nuoro, un ragazzo di 18 anni ha perso la vita in un incidente che non sono stati ancora resi noti i dettagli. A Roma, un uomo di 47 anni è stato schiacciato da una macchina spazzatrice nel quartiere della Romanina. Entrambi gli episodi sono sotto indagine, senza che siano stati comunicati ulteriori elementi.

Due morti sul lavoro, uno a Roma e uno nel Nuorese, in meno di 24 ore. L’Italia si è risvegliata con la notizia della morte di un operaio di 47 anni, rimasto schiacciato nella notte da una macchina spazzatrice nel quartiere romano della Romanina. Poche ore dopo è arrivata la notizia di una seconda tragedia: un lavoratore di appena 18 anni ha perso la vita in un incidente avvenuto nell’impianto di stoccaggio e trattamento dei rifiuti in località S’Infurcau, nel territorio di Oniferi (Nuoro), dove era impiegato. La dinamica dell’incidente, sulla quale stanno indagando i carabinieri di Ottana e gli ispettori dello Spresal della Asl di Nuoro, resta ancora da chiarire. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

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© Lanotiziagiornale.it - Doppia tragedia sul lavoro: in poche ore perdono la vita un operaio di 18 anni a Nuoro e un lavoratore 47 enne a Roma

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