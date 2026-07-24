Due operai sono morti in incidenti sul lavoro in poche ore, uno nel Nuorese e l’altro a Roma. Nessuna altra persona è rimasta coinvolta. Le autorità stanno indagando sulle cause degli incidenti. Entrambi i decessi sono stati confermati dalle forze dell’ordine. Non sono stati forniti dettagli sulle circostanze specifiche degli incidenti. La notizia si aggiunge a un aumento complessivo di incidenti mortali sul lavoro nelle due regioni.

Aumenta il bilancio degli incidenti sul lavoro tra la Sardegna e il Lazio, dove in poche ore 2 operai hanno perso la vita mentre erano impegnati nelle loro rispettive attività. Il primo episodio si è verificato all’alba a Oniferi, nel Nuorese, all’interno dell’impianto di stoccaggio e trattamento dei rifiuti situato in località S’Infurcau. La vittima è un giovane di 18 anni, originario di Orotelli, deceduto mentre si trovava al lavoro. Secondo le prime ricostruzioni, ancora al vaglio degli investigatori, il ragazzosarebbe stato colpito alla testa dalle forche di un muletto condotto da un collega. Sul posto sono intervenuti tempestivamente gli operatori del 118, ma per il ragazzo non c’è stato nulla da fare. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Segui gli aggiornamenti su Roma.

© Ildifforme.it - Incidenti sul lavoro, 2 morti in poche ore: tragedie nel Nuorese e a Roma

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Palermo: Incidente sul lavoro, morti due operai

Notizie e thread social correlati

Ancora infortuni sul lavoro: due vittime in poche ore a Roma e nel NuoreseUn giovane di 18 anni ha perso la vita in un impianto di stoccaggio e trattamento rifiuti nel Nuorese all’alba.

Incidenti sul lavoro: muore operaio di 18 anni nel Nuorese. Altra vittima a Roma. Grave uomo nel MantovanoUn incidente sul lavoro si è verificato questa mattina in un impianto di trattamento rifiuti nella provincia di Nuoro, causando la morte di un...

Temi più discussi: Altri due morti in incidenti sul lavoro; Operaio folgorato in Salento, un altro schiacciato da rullo a Treviso; Incidente sul lavoro a Milano, precipita nel vuoto dal secondo piano: gravissimo; Infortuni sul lavoro in aumento in Puglia: nei primi cinque mesi del 2026 denunce cresciute del 3,87%.

Un operaio di 23 anni è morto in un incidente sul lavoro, nel Cosentino. Il giovane era impegnato in alcuni lavori di manutenzione all'interno di un parco eolico a Mongrassano. Ancora da chiarire la dinamica dell'incidente, sulla quale sono al lavoro i carabinie x.com

Incidente sul lavoro a Orotelli, i sindacati: Più sicurezza, controlli e formazione continuaLa nota di Fit-Cisl Nuoro e Cisl Nuoro: La prevenzione non può essere un semplice adempimento formale ... msn.com

Incidente sul lavoro a Milano, precipita nel vuoto dal secondo piano: gravissimoLa caduta nel vuoto per sei metri e il terribile impatto col suolo. Poi la corsa al pronto soccorso. In codice rosso. Un operaio di 64 anni è rimasto gravemente ferito in un incidente sul lavoro in un ... milanotoday.it