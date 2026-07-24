La colluttazione tra più persone poi Fakir schiacciato per 5 minuti | i primi risultati della tac oggi l'autopsia

I risultati preliminari della tac indicano che le vie respiratorie di Fakir sono state ostruite durante la colluttazione, quando è stato schiacciato al suolo per circa cinque minuti. Oggi è prevista l’autopsia per ulteriori accertamenti. Fakir è deceduto durante un fermo di polizia a Bologna, coinvolto in una rissa tra più persone. I dettagli sulle circostanze e sulle cause della morte saranno definiti dagli esami autoptici.

I primi risultati medici su Fakir, morto a Bologna durante un fermo di polizia, avrebbero confermato che erano state ostruite le vie respiratorie quando è stato schiacciato al suolo per 5 minuti. Oggi si procederà con l'autopsia sul corpo. In un video, esclusivo del Tg1, si vede una prima colluttazione tra i due agenti, Fakir e un'altra persona. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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