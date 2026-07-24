L’autopsia ha evidenziato un’asfissia posturale traumatica violenta, con segni di infiltrazioni emorragiche sul dorso e polmoni pieni di sangue. Il legale dell’uomo deceduto ha dichiarato che i risultati sono chiari e definitivi. La causa della morte è stata attribuita a una compressione traumatica, senza altre evidenze di cause esterne. La procura ha disposto ulteriori accertamenti, ma al momento nessuna altra informazione è stata resa nota.

“I risultati dell’autopsia parlano chiaro: asfissia posturale traumatica violenta con segni di infiltrazioni emorragiche sul dorso, polmoni pieni di sangue. Questo è emerso durante le prime operazioni peritali autoptiche. Tutto questo è lecito, legittimo, adeguato? Io penso di no. Siamo di fronte, come avevo previsto, a un nuovo caso Magherini, un nuovo caso Aldrovandi, a un nuovo caso Sapir”, ha detto in un video l’avvocato Fabio Anselmo, legale della famiglia di Abderrahim Fakir. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Morte Fakir, il legale Fabio Anselmo: "I risultati dell'autopsia sono chiari"

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Morte di FAKIR, lavvocato Anselmo: Lo SCUDO PENALE è una mezza assoluzione

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