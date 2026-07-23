Morte di Fakir le ipotesi sulle cause del decesso | dall' occlusione di vie respiratorie per asfissia posizionale all' arresto cardiaco

Notizia in breve

La morte di Abderrahim Fakir potrebbe essere stata provocata da più fattori, tra cui un'ostruzione delle vie respiratorie causata da un’asfissia posizionale e un possibile arresto cardiaco. Sono in corso ulteriori analisi e domani è prevista l’autopsia per chiarire le cause esatte. Al momento, non sono stati resi noti dettagli definitivi sulle circostanze del decesso.