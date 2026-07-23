Morte di Fakir le ipotesi sulle cause del decesso | dall' occlusione di vie respiratorie per asfissia posizionale all' arresto cardiaco
La morte di Abderrahim Fakir potrebbe essere stata provocata da più fattori, tra cui un'ostruzione delle vie respiratorie causata da un’asfissia posizionale e un possibile arresto cardiaco. Sono in corso ulteriori analisi e domani è prevista l’autopsia per chiarire le cause esatte. Al momento, non sono stati resi noti dettagli definitivi sulle circostanze del decesso.
La morte di Abderrahim Fakir, di cui si attendono ulteriori rilievi fisici domani durante l'autopsia, potrebbe essere stata innescata da un insieme di cofattori che hanno agito in concomitanza. In un quadro già difficile a causa dello stato confusionale e del movimento spastico di Fakir, la pression. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
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