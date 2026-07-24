Morte Fakir autopsia conferma sangue vivo nei polmoni e schiacciamento ma legale degli agenti | Nessuna azione violenta

Notizia in breve

L’autopsia sulla vittima ha confermato la presenza di sangue vivo nei polmoni e uno schiacciamento. I risultati sono ancora provvisori e richiedono ulteriori approfondimenti. La difesa degli agenti sostiene che non ci sono segni di uso eccessivo o violento della forza, mentre il legale della famiglia della vittima considera possibile un’asfissia da compressione. La relazione tra le cause della morte e le azioni degli agenti resta da chiarire.