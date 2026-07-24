Morte Fakir autopsia conferma sangue vivo nei polmoni e schiacciamento ma legale degli agenti | Nessuna azione violenta

Da ilgiornaleditalia.it 24 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L’autopsia sulla vittima ha confermato la presenza di sangue vivo nei polmoni e uno schiacciamento. I risultati sono ancora provvisori e richiedono ulteriori approfondimenti. La difesa degli agenti sostiene che non ci sono segni di uso eccessivo o violento della forza, mentre il legale della famiglia della vittima considera possibile un’asfissia da compressione. La relazione tra le cause della morte e le azioni degli agenti resta da chiarire.

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I risultati emersi finora dall’esame autoptico restano provvisori e dovranno essere approfonditi dai consulenti. La difesa dei due agenti esclude segni di un uso eccessivo o violento della forza, mentre il legale della famiglia della vittima apre all'"asfissia da compressione" Presenza di san. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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ULTIM'ORA MORTE FAKIR: ARRIVATO L'ESITO DELL'AUTOPSIA.È MORTO CON I POLMONI PIENI DI SANGUE

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