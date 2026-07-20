A Bologna, nel cuore della piazza principale, si è svolto un presidio organizzato dal sindaco del Partito Democratico, con centinaia di persone riunite sotto l’ingresso del municipio. La manifestazione è stata convocata per chiedere giustizia dopo la morte di Abderrahim Fakir. La nipote della vittima ha partecipato, chiedendo che siano fatti luce sull’accaduto.

Un presidio in piazza Maggiore, organizzato dal sindaco Pd Matteo Lepore, per chiedere “giustizia” dopo la morte di Abderrahim Fakir. Una folla di centinaia di persone si è radunata nel cuore della città di Bologna, proprio sotto l’ingresso del Comune. Presenti i familiari del 42enne morto al Pilastro durante un’operazione di polizia, ma anche il presidente dem della Regione Emilia-Romagna Michele De Pascale. Tra i manifestanti anche un gruppo di antagonisti con lo striscione “Aboliamo la violenza di Stato padrone”. Dalla piazza si sono alzati cori come: “Tout le monde déteste la police”, “assassini, assassini” e “giustizia, giustizia”. La sorella ha avuto un malore per cui sono intervenuti i soccorsi, mentre a prendere il microfono è stata la nipote Yossra Fakir: “Era mio zio”, ha detto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - Morte Fakir, a Bologna il presidio organizzato dal sindaco Pd. La nipote della vittima: “Chiediamo giustizia”

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