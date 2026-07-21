Un esponente del Pd ha commentato che, nonostante il costo della benzina superiore ai 2 euro al litro, il premier si dedichi a questioni di un assessore di municipio. La dichiarazione sottolinea la percezione di un disallineamento tra le priorità del governo e le esigenze quotidiane dei cittadini. La frase è stata rilasciata in risposta alle recenti dichiarazioni della premier su un episodio che riguarda una figura locale.

“Meloni? Penso che sia veramente imbarazzante che in un Paese dove la benzina è a 2euro al litro trovi il tempo di occuparsi di un assessore di municipio. Evidentemente diamo fastidio. Mi hanno attaccato riportando parole false da cui mi dissocio per il semplice fatto di non averle mai dette. Io ho pronunciato parole di Resistenza e antifascismo, che vivono nella Costituzionale scritta da chi il fascismo l’ha combattuto e sconfitto”. Così l’assessore al Municipio 1 del Partito Democratico Lorenzo Pacini, a margine del presidio per Fakir Abderrahim, dopo che la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, lo aveva attaccato per alcune sue frasi... 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Morte Fakir, Pacini (Pd): "Imbarazzante che Meloni trovi il tempo di occuparsi di me"

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