Un uomo alla guida di una Porsche è stato condannato per la morte di Matilde Baldi, avvenuta l’11 dicembre 2025 sull’autostrada Asti-Cuneo. L’incidente non è stato considerato una gara di velocità dal giudice, che ha comunque emesso la condanna. Un altro imputato è stato invece assolto. La sentenza si basa su un incidente che ha coinvolto il veicolo del condannato, senza che ci siano stati accertamenti di competizioni tra i mezzi.

Non fu una sfida tra Porsche, ma c’è stata comunque una condanna per la morte di Matilde Baldi per l’incidente avvenuto l’11 dicembre 2025 sull’autostrada Asti-Cuneo. Otto anni di reclusione per Franco Vacchina, assoluzione piena per Davide Bertello durante il processo con rito abbreviato celebrato davanti al giudice del Tribunale di Asti, Matteo Bertelli Motta. Nell’impatto sulla A33 e rimase gravemente ferita anche la madre della ragazza, Elvia Pia. Il giudice ha accolto solo in parte le richieste della pm Sara Paterno, che aveva chiesto dieci anni di reclusione per Vacchina e cinque anni per Bertello. Il giudice, infatti, non ha riconosciuto l’impianto accusatorio secondo cui i due uomini fossero impegnati in una gara di velocità a bordo delle rispettive Porsche al momento dell’incidente. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Morte di Matilde Baldi, condannato l’imprenditore alla guida della Porsche e assolto l’altro imputato. Per il gup non ci fu una gara di velocità

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MORTE di MATILDE BALDI, per i giudici nessuna gara tra PORSCHE: 8 anni a VACCHINA, assolto BERTELLO

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