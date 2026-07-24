Morte di Fakir la vittima era seguita dal Csm | il 20 Giugno si tagliò il polso in ospedale chiese di avere uno psichiatra

Da ilgiornaleditalia.it 24 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un uomo è stato soccorso dopo aver tagliato i polsi e portato in ambulanza all'ospedale. Era stato dichiarato vigile e orientato, anche se con umore triste e basso. Secondo quanto riferito, il 20 giugno aveva chiesto di vedere uno psichiatra durante il ricovero. La vicenda è sotto osservazione anche dal Consiglio superiore della magistratura, che ha seguito il caso.

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Fakir era stato trasportato in Ambulanza all'Ospedale Maggiore di Bologna per essersi tagliato i polsi: lì, preso in carico intorno alle ore 15.21, veniva descritto come "vigile e orientato, di umore deflesso ma tranquillo". Poi l'invio al Csm, dove gli fu fatta una prima diagnosi e confermata la te. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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