Morte di Fakir la vittima era seguita dal Csm | il 20 Giugno si tagliò il polso in ospedale chiese di avere uno psichiatra

Notizia in breve

Un uomo è stato soccorso dopo aver tagliato i polsi e portato in ambulanza all'ospedale. Era stato dichiarato vigile e orientato, anche se con umore triste e basso. Secondo quanto riferito, il 20 giugno aveva chiesto di vedere uno psichiatra durante il ricovero. La vicenda è sotto osservazione anche dal Consiglio superiore della magistratura, che ha seguito il caso.