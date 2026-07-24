A giugno, Abderrahim Fakir è stato ricoverato al pronto soccorso di un ospedale italiano. In quel periodo, avrebbe espresso di sentirsi depresso e di aver bisogno di uno psichiatra. Fakir era ancora in parte sconosciuto alle strutture psichiatriche italiane, non avendo ancora avuto un trattamento o un ricovero ufficiale. La sua presenza in ospedale è stata documentata attraverso rapporti di emergenza e assistenza medica.

Bologna, 24 luglio 2026 – Abderrahim Fakir era ancora un fantasma per i servizi psichiatrici ospedalieri italiani. Ma da quanto risulta, nel mese di giugno era finito al pronto soccorso. « Non stava bene e chiedeva aiuto, cercava di essere curato», fa notare Fabio Anselmo, avvocato dei familiari. Il 20 giugno, poco dopo le 15, viene registrato un accesso al pronto soccorso: si tratta di Fakir, nella motivazione si legge ‘Psichiatrica - preoccupazione per il benessere del paziente’. All’ospedale Maggiore di Bologna quel giorno Fakir ci era arrivato in ambulanza, dopo aver commesso un gesto autolesionistico. Disse che era depresso. Da quanto si apprende, infatti, aveva ferite a un polso, che si era procurato probabilmente facendosi del male da solo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Fakir in ospedale a giugno: “Aiuto, sono depresso Mi serve lo psichiatra”

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