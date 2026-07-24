Fakir l’esito dell’autopsia | Polmoni pieni di sangue e segni di schiacciamento Ad agosto aveva appuntamento con lo psichiatra

L’autopsia ha confermato che Abderrahim Fakir aveva i polmoni pieni di sangue e segni di schiacciamento sul corpo. La notizia segue i risultati della Tac diffusi ieri. Fakir aveva un appuntamento con lo psichiatra ad agosto.

Abderrahim Fakir aveva i polmoni pieni di sangue e sul corpo sono presenti segni di schiacciamento. Lo conferma oggi l’autopsia, dopo che il dato era già emerso ieri dalla Tac. Le vie aeree del 42enne, morto il 19 luglio durante un intervento della polizia in via Svevo, al Pilastro di Bologna, risultavano completamente ostruite: un elemento, scrive Giuseppe Baldessarro su Repubblica, rafforza l’ipotesi che l’uomo sia morto soffocato dal proprio sangue, anche se saranno gli accertamenti medico legali a stabilirlo con certezza. Lo scenario troverebbe riscontro nei video girati dai residenti e nella bodycam privata di uno dei due agenti intervenuti domenica pomeriggio: nelle immagini, quando Fakir viene atterrato non ha sangue sul volto, mentre le macchie compaiono dopo l’ammanettamento, quando il corpo viene girato. 🔗 Leggi su Open.online

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ULTIM'ORA MORTE FAKIR: ARRIVATO L'ESITO DELL'AUTOPSIA.È MORTO CON I POLMONI PIENI DI SANGUE

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Fakir, l’autopsia conferma la Tac: «Polmoni pieni di sangue». L’ipotesi su come è morto e i punti da chiarire. Ad agosto aveva appuntamento con lo psichiatraL’autopsia ha confermato che i polmoni di Fakir erano pieni di sangue, come già evidenziato dalla TAC.

Leggi anche: Abderrahim Fakir morto a Bologna, secondo la Tac aveva polmoni pieni di sangue: attesa per l'autopsia

Temi più discussi: Fakir, domani autopsia e prime verità. Ausl: False ricostruzioni sulla mancanza dell’automedica; Bologna, muore uomo ammanettato da Polizia. Pm: Fatti più estesi rispetto a video online; CASO FAKIR, GUGLIELMI (SAP): ATTENDIAMO L’ESITO DELLE INDAGINI; Bologna, muore ammanettato dalla polizia, i pm: Fatti estesi rispetto al video, al vaglio 2 agenti.

In relazione alla morte di Abderrahim Fakir, avvenuta ieri in zona Pilastro a Bologna durante un intervento della Polizia, la Procura di Bologna all'esito dell'esame dei primi atti e della documentazione video acquisita anche attraverso gli apparati in uso alle for x.com

Morte di Fakir, dopo la tac arriva l’esito dell’autopsia: la verità sulle cause del decessoMorte di Fakir: confermati sangue nei polmoni e vie aeree ostruite, resta da accertare l'origine dell'emorragia. Entro 90 giorni gli esiti. notizie.it

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