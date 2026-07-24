morte avvelenate con la ricina a pietracatella il mistero della colazione del 24 dicembre

Notizia in breve

A Pietracatella, è stata trovata morta per avvelenamento da ricina una donna e sua figlia quindicenne. Le due vittime sono state scoperte senza vita dopo aver consumato la colazione del 24 dicembre. Le autorità stanno indagando sul caso, che ha portato alla scoperta della sostanza killer. Non sono stati ancora resi noti dettagli sul possibile movente o sui sospetti. La procura ha aperto un fascicolo per omicidio e avvelenamento.