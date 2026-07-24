Morte avvelenate con la ricina a Pietracatella il mistero della colazione del 24 dicembre
A Pietracatella, è stata trovata morta per avvelenamento da ricina una donna e sua figlia quindicenne. Le due vittime sono state scoperte senza vita dopo aver consumato la colazione del 24 dicembre. Le autorità stanno indagando sul caso, che ha portato alla scoperta della sostanza killer. Non sono stati ancora resi noti dettagli sul possibile movente o sui sospetti. La procura ha aperto un fascicolo per omicidio e avvelenamento.
Il giallo di Pietracatella legato alla tragica scomparsa di Antonella Di Ielsi e della figlia quindicenne Sara Di Vita, morte per avvelenamento da ricina, è arrivato a una svolta decisiva. Gli inquirenti di Campobasso stanno ultimando le ultime audizioni testimoniali, convinti di essere ormai prossimi all’individuazione del responsabile della duplice morte per veleno. Morte avvelenate con la ricina, il mistero della colazione I sopralluoghi a Pietracatella La testimonianza di Alice Di Vita Morte avvelenate con la ricina, il mistero della colazione Gli accertamenti della Squadra Mobile e della Procura si stanno concentrando con particolare attenzione sulla ricostruzione dettagliata della catena alimentare dei giorni precedenti al Natale. 🔗 Leggi su Virgilio.it
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