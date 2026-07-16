A Pietracatella, due persone sono morte dopo aver ingerito ricina. La famiglia di una delle vittime si rifiuta di commentare l’accaduto. Nessuna dichiarazione è stata rilasciata dai parenti delle vittime, né alle forze dell’ordine né ai media. La polizia mantiene il massimo riserbo sull’indagine e non sono stati resi noti dettagli sulle circostanze o sulle eventuali responsabilità.

Continua a esserci massima riservatezza sul caso di Pietracatella. I familiari delle vittime, Sara Di Vita e Antonella Di Iesi, non hanno risposto alle domande dei giornalisti. Nel frattempo le indagini proseguono anche con l’aiuto della polizia tedesca, che ha mandato alcuni agenti in Molise per 48 ore. Insieme alla procura di Larino, hanno preparato il prossimo sopralluogo a casa Di Vita, che si terrà alla fine di luglio. Il silenzio attorno al caso di Pietracatella La ricostruzione dell'avvelenamento Il prossimo sopralluogo a Pietracatella Il silenzio attorno al caso di Pietracatella Né Gianni Di Vita né la zia di Antonella Di Iesi hanno risposto alle domande dei giornalisti sul caso di Pietracatella, le cui indagini vanno avanti da sei mesi. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Morte avvelenate con la ricina a Pietracatella, Gianni Di Vita non vuole parlare: il silenzio della famiglia

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