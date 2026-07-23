Due persone sono morte dopo aver ingerito ricina in un'abitazione. La donna di 50 anni e la figlia di 15 anni sono decedute nel corso di un intervento di emergenza. Secondo le prime ricostruzioni, la sostanza potrebbe essere stata somministrata in due momenti distinti. La scena è sotto sequestro e gli inquirenti indagano su eventuali responsabilità. Nessuna altra persona risultava presente al momento delle morti.

L’avvelenamento da ricina che ha cagionato la morte di Antonella Di Ielsi (50 anni) e della figlia Sara Di Vita (15) potrebbe essere avvenuto in due tempi. Il giallo di Pietracatella continua, e le nuove ipotesi arrivano soprattutto dal ricordo di Alice Di Vita, la figlia maggiore di Antonella e del marito Gianni Di Vita. Sua sorella Sara, ad esempio, il giorno 26 si era ripresa ed era stata dimessa dall’ospedale, ma poco dopo il suo stato di salute era di nuovo precipitato. Le vittime avvelenate in due tempi? Il racconto di Alice Di Vita La scala esterna dell'abitazione Le vittime avvelenate in due tempi? Il momento chiave di questa nuova ipotesi è nel giorno del 26 dicembre. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Morte avvelenate con la ricina a Pietracatella, l'ipotesi della somministrazione in due tempi diversi

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Il giallo di madre e figlia avvelenate con la ricina vicino alla soluzione

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