Una turista italiana di 52 anni è morta in Kenya in seguito a un incidente stradale. L’incidente si è verificato in un tratto tra Mombasa e Malindi, coinvolgendo un’auto e un camion. La donna viaggiava con il marito e il figlio, quando il veicolo su cui si trovava ha avuto un frontale con il camion. La ricostruzione dell’incidente è ancora in corso.

Un frontale con un camion in Kenya è costato la vita ad una turista italiana, Sidney Serpetri, fiorentina di 52 anni. Secondo le prime ricostruzioni rese all'ANSA, la donna viaggiava con il marito e il figlio da Mombasa verso Malindi. Fatale l'impatto con il mezzo proveniente dalla corsia opposta. Le altre vittime Insieme alla donna è deceduto anche l'autista keniano, mentre il marito e il figlio, ricoverati in ospedale a Mombasa, non sono in gravi condizioni. L'ambasciata d'Italia a Nairobi si è immediatamente attivata per prestare ogni assistenza e segue la vicenda, in contatto con la famiglia e con l'ospedale dove si trovano i due connazionali. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Morta turista italiana in Kenya, scontro tra auto e camion: Sidney Serpetri aveva 52 anni, era in vacanza con la famiglia

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