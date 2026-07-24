Morta ragazza 22enne precipitata dal 3° piano della scuola della Guardia di Finanza a Coppito | aperta indagine
Una ragazza di 22 anni, allieva del primo anno della Scuola della Guardia di Finanza a Coppito, è morta dopo essere precipitata dal terzo piano dell’edificio. La giovane è stata portata in ospedale ma è deceduta nel pomeriggio. Sono in corso indagini per stabilire le cause della caduta. La scuola è stata chiusa temporaneamente, e le autorità stanno accertando i dettagli dell’incidente.
La 22enne, allieva del primo anno della Scuola della Guardia di Finanza di Coppito, è morta dopo il ricovero. Indagini in corso per chiarire le cause della caduta La ragazza di 22 anni, allieva della Scuola di Coppito (L'Aquila) della Guardia di Finanza, precipitata ieri pomeriggio dalla fine. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Segui gli aggiornamenti su Scuola.
Catanzaro, si getta dal balcone con i figli: una è grave - Vita in diretta 22/04/2026
Notizie e thread social correlati
Coppito (AQ), ragazza 22enne precipitata dal 3° piano della scuola della Guardia di Finanza - VIDEOUna ragazza di 22 anni, allieva maresciallo del primo anno, è caduta dalla finestra della sua stanza al terzo piano di una scuola della Guardia di...
Morta allieva della scuola della Guardia di Finanza, giù dal 3° piano a Coppito prima di diventare marescialloUna ragazza di 22 anni, allieva della scuola della Guardia di Finanza, è morta dopo essere caduta dalla finestra della sua camera al terzo piano...
Temi più discussi: Morta la 22enne precipitata dal palazzo della scuola Gdf all'Aquila; L'Aquila, precipita dal palazzo della scuola della Guardia di finanza: 22enne gravissima; Ragazza di 22 anni precipita dal terzo piano della scuola della guardia di finanza: volo di 12 metri, è gravissima; L’Aquila, morta la ragazza di 22 anni precipitata dalla finestra della scuola ispettori della Gdf.
#LAquila È morta nella notte la ragazza di 22 anni precipitata dalla finestra della sua camera alla scuola ispettori e sovrintendenti della Guardia di Finanza di Coppito. Le sue condizioni erano apparse subito disperate. x.com
È morta nella notte all'ospedale San Salvatore dell'Aquila la 22enne allieva della Guardia di Finanza precipitata dal terzo piano della scuola di Coppito. La giovane, siciliana e al primo anno di studi, era caduta da almeno 12 metri ed era stata operata d'urgenz facebook
L'Aquila, allieva della Guardia di Finanza precipita dal terzo piano: morta 22enneA L'Aquila una giovane allieva maresciallo è caduta dalla finestra della sua camera nella scuola della Guardia di Finanza di Coppito: è in condizioni gravissime e non si esclude alcuna ipotesi. notizie.it
Precipita dal terzo piano della scuola della Guardia di Finanza de L’Aquila: muore una finanziera 22enneUna ragazza di 22 anni è precipitata dal terzo piano alla scuola della Guardia di Finanza a Coppito, a L'Aquila ... fanpage.it