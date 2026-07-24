Morta ragazza 22enne precipitata dal 3° piano della scuola della Guardia di Finanza a Coppito | aperta indagine

Notizia in breve

Una ragazza di 22 anni, allieva del primo anno della Scuola della Guardia di Finanza a Coppito, è morta dopo essere precipitata dal terzo piano dell’edificio. La giovane è stata portata in ospedale ma è deceduta nel pomeriggio. Sono in corso indagini per stabilire le cause della caduta. La scuola è stata chiusa temporaneamente, e le autorità stanno accertando i dettagli dell’incidente.