Una ragazza di 22 anni, allieva della scuola della Guardia di Finanza, è morta dopo essere caduta dalla finestra della sua camera al terzo piano della struttura di Coppito, frazione dell’Aquila. La giovane, che si stava preparando a diventare maresciallo, è precipitata nel pomeriggio di giovedì. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, ma per lei non c’è stato nulla da fare. La vicenda è ancora sotto indagine.

È morta la ragazza di 22 anni, allieva della scuola della Guardia di Finanza, precipitata nel pomeriggio di giovedì dalla finestra della sua camera alla scuola ispettori e sovrintendenti di Coppito, frazione dell’Aquila. Le condizioni della giovane erano apparse fin dal primo momento disperate. I tentativi di salvare la 22enne messi in atto dei medici dell’ospedale San Salvatore del capoluogo abruzzese si sono rivelati purtroppo inutili: era stata operata per i gravi traumi alla testa e al bacino. Lo riporta l’ANSA. ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Segui gli aggiornamenti su Scuola.

© Virgilio.it - Morta allieva della scuola della Guardia di Finanza, giù dal 3° piano a Coppito prima di diventare maresciallo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Lutto alla Scuola Ispettori GdF Onore allAllievo Maresciallo

Notizie e thread social correlati

L'Aquila, allieva 22enne della scuola della Guardia di Finanza morta dopo una caduta dalla finestra della sua stanzaUna giovane allieva di 22 anni è morta nella notte dopo essere precipitata dalla finestra del suo alloggio al terzo piano di una scuola della Guardia...

Allieva della Guardia di Finanza precipita dal terzo piano: è in condizioni gravissimeUna giovane allieva di 22 anni è ricoverata in gravissime condizioni dopo essere caduta dal terzo piano della Scuola Ispettori e Sovrintendenti della...

Temi più discussi: Precipita dalla finestra della scuola della Gdf, morta un'allieva di 22 anni; L'Aquila, precipita dal palazzo della scuola della Guardia di finanza: 22enne gravissima; L'Aquila, allieva 22enne della scuola della Guardia di Finanza morta dopo una caduta dalla finestra della sua stanza; L’Aquila, morta la ragazza di 22 anni precipitata dalla finestra della scuola ispettori della Gdf.

L'Aquila, allieva 22enne della scuola della Guardia di Finanza morta dopo una caduta dalla finestra della sua stanza x.com

Precipita dalla finestra della scuola della Gdf, morta un'allieva di 22 anniÈ morta nella notte la ragazza di 22 anni precipitata ieri pomeriggio dalla finestra della sua camera alla scuola ispettori e sovrintendenti della Guardia di Finanza di Coppito, frazione dell'Aquila. msn.com

L'Aquila, allieva della Guardia di Finanza precipita dal terzo piano: morta 22enneA L'Aquila una giovane allieva maresciallo è caduta dalla finestra della sua camera nella scuola della Guardia di Finanza di Coppito: è in condizioni gravissime e non si esclude alcuna ipotesi. notizie.it