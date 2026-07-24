Coppito AQ ragazza 22enne precipitata dal 3° piano della scuola della Guardia di Finanza - VIDEO

Da ilgiornaleditalia.it 24 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una ragazza di 22 anni, allieva maresciallo del primo anno, è caduta dalla finestra della sua stanza al terzo piano di una scuola della Guardia di Finanza a Coppito. È stata portata in ospedale con prognosi riservata. La polizia sta indagando sulle cause dell’incidente. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, mentre le forze dell’ordine stanno raccogliendo testimonianze e verificando eventuali elementi utili alle indagini.

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La 22enne, allieva maresciallo del primo anno, è caduta dalla finestra della sua camera. Ricoverata in prognosi riservata, si indaga sulle cause della caduta Tragedia alla scuola della Guardia di Finanza a Coppito, frazione dell'Aquila. Una ragazza di 22 anni è precipitata dal terzo piano del. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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Ragazza precipita dal terzo piano della scuola della Guardia di Finanza all'Aquila: è gravissima

Video Ragazza precipita dal terzo piano della scuola della Guardia di Finanza all'Aquila: è gravissima

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Paura a l'Aquila, 22enne precipita dal terzo piano della scuola della Guardia di finanzaUna ragazza di 22 anni è caduta dal terzo piano della scuola della Guardia di Finanza a Coppito, all’Aquila.

Temi più discussi: Precipita dal palazzo della scuola della Guardia di Finanza, 22enne in gravissime condizioni; Precipita dal palazzo della scuola della Guardia di Finanza a L'Aquila, gravissima una 22enne; Precipita dal terzo piano della scuola della Guardia di Finanza de L'Aquila: gravissima una finanziera 22enne; L'Aquila, precipita dal palazzo della scuola della Guardia di finanza: 22enne gravissima.

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