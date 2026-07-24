Coppito AQ ragazza 22enne precipitata dal 3° piano della scuola della Guardia di Finanza - VIDEO

Notizia in breve

Una ragazza di 22 anni, allieva maresciallo del primo anno, è caduta dalla finestra della sua stanza al terzo piano di una scuola della Guardia di Finanza a Coppito. È stata portata in ospedale con prognosi riservata. La polizia sta indagando sulle cause dell’incidente. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, mentre le forze dell’ordine stanno raccogliendo testimonianze e verificando eventuali elementi utili alle indagini.