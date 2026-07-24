L' Aquila precipita dal palazzo della scuola della Guardia di finanza | morta 22enne

Da tgcom24.mediaset.it 24 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una ragazza di 22 anni è caduta dal terzo piano di un edificio scolastico della Guardia di finanza a Coppito, frazione dell’Aquila. È stata trasportata in ospedale, ma non ha superato la notte ed è deceduta. La polizia ha avviato indagini per chiarire la dinamica dell’accaduto. Non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulla causa della caduta.

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Giallo a L'Aquila. Una ragazza di 22 anni è precipitata dal terzo piano della scuola della Guardia di finanza nella frazione di Coppito. La giovane non ha superato la notte ed è morta in ospedale. Le sue condizioni erano apparse da subito disperate., La giovane, allieva maresciallo della scuola Ispettori e Sovrintendenti, era stata ricoverata, in prognosi riservata, nel reparto di rianimazione dell’ospedale San Salvatore a causa dei gravi traumi riportati in seguito alla terribile caduta. In corso le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto: non si esclude alcuna ipotesi., La 22enne, al primo anno di studi nella scuola, è caduta dalla finestra della sua camera situata al terzo piano di una delle tante palazzine della struttura che nel 2009 fu quartiere generale delle operazioni post terremoto. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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Paura a l'Aquila, 22enne precipita dal terzo piano della scuola della Guardia di finanzaUna ragazza di 22 anni è caduta dal terzo piano della scuola della Guardia di Finanza a Coppito, all’Aquila.

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