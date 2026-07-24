La ragazza precipitata dalla scuola della Gdf di Coppito è morta

Una ragazza di 22 anni è morta nella notte dopo essere precipitata dalla finestra della sua camera, situata all’interno di una scuola di formazione della Guardia di Finanza a Coppito. L’incidente è avvenuto ieri pomeriggio e i soccorsi sono intervenuti immediatamente, ma nonostante i tentativi di rianimarla, la giovane è deceduta. La vittima si trovava nel complesso formativo nel momento della caduta.

La ragazza di 22 anni precipitata ieri pomeriggio dalla finestra della sua camera alla scuola ispettori e sovrintendenti della Guardia di Finanza di Coppito, frazione dell’Aquila, è morta nella notte. Le condizioni della giovane erano apparse da subito disperate. Vani i tentativi di salvarla da parte dei medici dell’ospedale San Salvatore del capoluogo abruzzese. L’allieva era stata operata per i gravi traumi riportati alla testa e al bacino. L’episodio è avvenuto verso le 17, quando la giovane è caduta dalla finestra della sua camera da un’altezza di almeno 12 metri. La ragazza era un’allieva maresciallo, al primo anno nella scuola, e proprio nei giorni scorsi aveva ricevuto la tradizionale consegna delle fiamme, il passaggio simbolico che segna lo status di allieva finanziere maresciallo. 🔗 Leggi su Open.online

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