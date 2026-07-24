Morta Chris Affleck la mamma di Ben e Casey | ha realizzato il suo ultimo desiderio

Chris Anne Affleck, madre di due attori noti, è deceduta il 2 giugno 2026 all’età di 83 anni. La famiglia ha annunciato la sua morte tramite un necrologio pubblicato sul Boston Globe. La donna aveva dedicato gran parte della sua vita all’educazione, all’attivismo e alla famiglia.

Chris Anne Affleck, la madre di Casey e Ben Affleck, è morta il 2 giugno 2026 all’età di 83 anni. La notizia è stata confermata dalla famiglia attraverso un necrologio pubblicato sul Boston Globe, che ha celebrato una vita dedicata all’educazione, all’attivismo e alla famiglia. La famiglia ha rivelato che nel dicembre 2025 alla donna è stato diagnosticato un tumore del pancreas, con una prognosi di sei mesi di vita. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Just Jared (@justjared) Nata come Christine Anne Boldt a New York City nel dicembre 1942, Chris è cresciuta con i fratelli, ai quali era legatissima. Il suo impegno per la giustizia sociale si manifestò presto. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

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