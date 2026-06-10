Secondo quanto riportato da Page Six, Jennifer Garner ritiene che l’ex marito, Ben Affleck, dovrebbe prendersi un periodo di pausa dall’amore. La raccomandazione arriva in seguito alla fine del suo matrimonio con Jennifer Lopez. Non sono stati forniti dettagli sui motivi di questa opinione. La notizia si basa su indiscrezioni pubblicate senza conferme ufficiali. Non ci sono dichiarazioni dirette da parte delle persone coinvolte.

Jennifer Garner pensa che Ben Affleck dovrebbe prendersi una pausa dall’amore dopo il fallimento del matrimonio con Jennifer Lopez. A sostenerlo, nel pieno della stagione delle indiscrezioni sentimentali che animano Hollywood, è una fonte vicina all’attrice che, secondo quanto riportato da Page Six, ritiene che l’ex marito stia vivendo un momento particolarmente sereno e che farebbe bene a concentrarsi su se stesso. “Jen pensa che potrebbe essere una buona idea per Ben prendersi una pausa dalle relazioni per un po’. Gli vuole molto bene e desidera solo il meglio per lui “, ha raccontato la fonte. “Dal suo punto di vista è più felice di quanto non sia stato da molto tempo e potrebbe essere salutare continuare a investire le sue energie su se stesso, sul lavoro e sulla famiglia invece di buttarsi subito in una nuova storia”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Jennifer Garner pensa che il suo ex marito, Ben Affleck, dovrebbe rimanere single per un po’ di tempo”: le indiscrezioni pubblicate da Page Six

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Jennifer Garner tries her first ever Yorkshire Pudding | Dish Podcast

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