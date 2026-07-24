Una giovane allieva di 22 anni è morta nella notte dopo essere precipitata dalla finestra del suo alloggio al terzo piano di una scuola della Guardia di Finanza in una frazione dell’Aquila. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio di ieri, e la ragazza è deceduta successivamente in ospedale. La vittima si trovava all’interno della struttura, dove era iscritta come allieva. Le cause della caduta sono ancora in fase di accertamento.

E' morta nella notte l'allieva di 22 anni precipitata ieri pomeriggio dalla finestra della sua camera al terzo piano della Scuola ispettori e sovrintendenti della Guardia di Finanza di Coppito, frazione dell'Aquila. Le condizioni della ragazza erano apparse da subito disperate. Vani i tentativi di salvarla da parte dei medici dell'ospedale San Salvatore del capoluogo abruzzese, nonostante l'operazione per i gravi traumi riportati alla testa e al bacino. Sono in corso accertamenti per ricostruire la dinamica dell'incidente. 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

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© Roma.corriere.it - L'Aquila, allieva 22enne della scuola della Guardia di Finanza morta dopo una caduta dalla finestra della sua stanza

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Ragazza precipita dal terzo piano della scuola della Guardia di Finanza all'Aquila: è gravissima

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La 22enne precipitata dalla scuola della Guardia di Finanza, le ferite gravi dopo la caduta da 12 metri. Il traguardo pochi giorni per l’allieva marescialloUna ragazza di 22 anni è caduta da 12 metri dal terzo piano di una palazzina della scuola della Guardia di Finanza a Coppito, frazione dell’Aquila.

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