È morta l'attrice Brenda Fricker la signora dei piccioni di Mamma ho riperso l'aereo aveva 81 anni

Brenda Fricker si è spenta a 81 anni per cause naturali. L'attrice premio Oscar è morta nella sua casa a Dublino. La sua è stata una vita segnata dalla violenza e dalla solitudine. Era entrata nel cuore degli spettatori di tutto il mondo interpretando la signora dei piccioni nel film Mamma, ho riperso l'aereo - Mi sono smarrito a New York. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Brenda Fricker è morta: addio alla Signora dei Piccioni premio Oscar

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