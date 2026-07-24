Una giovane donna di 22 anni, allieva finanziaria, è deceduta dopo essere caduta dalla finestra della sua abitazione all’interno della Scuola ispettori e sovrintendenti della Guardia di Finanza a Coppito, frazione dell’Aquila. Originaria di Alcamo, in provincia di Trapani, la vittima è stata trovata senza vita sul pavimento. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. La dinamica dell’incidente è al vaglio delle forze dell’ordine.

Aveva 22 anni ed era originaria di Alcamo, in provincia di Trapani, l'allieva finanziera morta dopo essere precipitata dalla finestra della sua abitazione all'interno della Scuola ispettori e sovrintendenti della Guardia di Finanza di Coppito, frazione dell'Aquila. Sulla vicenda la Procura ha aperto un fascicolo d'inchiesta. Le indagini affidate alla polizia Secondo quanto si apprende, gli accertamenti sono stati affidati alla polizia, che sta ascoltando amici e commilitoni della giovane per ricostruire cosa sia accaduto nei giorni e nei momenti precedenti la tragedia. Gli approfondimenti sono in corso e al momento non emergono elementi definitivi. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

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© Gazzettadelsud.it - Morta a 22 anni l'allieva finanziera siciliana precipitata dalla finestra alla Scuola ispettori di Coppito

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