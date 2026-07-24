il giallo dei due bagnanti morsi in mare in cilento

Due persone sono state ferite al polpaccio durante il bagno in mare in Cilento, tra Pioppi e Palinuro. In entrambi i casi, i bagnanti hanno iniziato a perdere sangue dopo essere stati morsi in acqua. Gli episodi sono avvenuti a distanza di tre giorni l’uno dall’altro, in due diversi incidenti. Non sono stati forniti dettagli sui presunti responsabili o sulle circostanze precise degli attacchi.

Roma, 24 luglio 2026 – Stavano facendo il bagno in spiaggia quando sono stati feriti al polpaccio e hanno cominciato a perdere sangue in abbondanza. Due bagnanti, nel giro di tre giorni, sono stati morsi in acqua in due distinti episodi in Cilento, tra Pioppi e Palinuro. L’ipotesi è che si sia trattato di specie tropicali di pesci sempre più presenti anche nel Mar Mediterraneo. Il responsabile in entrambi i casi potrebbe essere il pesce balestra, oppure il barracuda, ma al momento non ci sono elementi sufficienti per attribuire con certezza i morsi a un animale specifico. L’episodio a Palinuro. L'ultimo dei due casi si è verificato a Palinuro, nella zona delle Saline. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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