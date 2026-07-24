Monza turisti per caso Attirati dall’Autodromo Ma poi restano stregati da Duomo e Villa Reale

Molti turisti arrivano a Monza attratti dall’Autodromo, soggiornando principalmente fuori città. Durante le visite, si soffermano anche sul Parco, sulla Villa Reale e sul Duomo, che spesso diventano le tappe più ricordate. La presenza di visitatori cresce, anche grazie all’interesse verso queste attrazioni storiche e culturali. La maggior parte dei turisti si ferma più a lungo nei luoghi di interesse, lasciando Monza con ricordi positivi.

Cresce il turismo a Monza e Brianza, ma si alloggia soprattutto fuori città per venire a vedere l’ Autodromo. Da qui i turisti scoprono Parco, Villa Reale e Duomo, che alla fine della visita alimentano i ricordi più belli. I dati dell’assessorato al Turismo della Regione Lombardia relativi alla provincia di Monza e Brianza confermano nel 2025 una crescita di arrivi e presenze. Su 588mila arrivi (con un incremento di 27.438 unità dall’anno precedente), gli stranieri hanno superato le 206mila unità e gli italiani le 381mila. Aumentate anche le presenze: 1 milione e 177mila, di cui il 39,51% di stranieri. Il turismo straniero risulta prevalente a luglio (il 50% del totale) e ad agosto (il 55%), quando al contrario gli italiani vanno al mare e in montagna. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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